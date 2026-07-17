Вишнево-бордовые зонтики на все лето: многолетник для занятых — не боится засухи и солнца

Вишнево-бордовые зонтики на все лето: многолетник для занятых — не боится засухи и солнца

Тысячелистник «Кассис» — это многолетник, который станет настоящей жемчужиной вашего сада. Его плотные щитки диаметром до 10–12 см темно-бордового цвета с ярко-белым центром напоминают смородину.

Цветение начинается в июне и продолжается до сентября, причем для продления декоративности достаточно просто удалять увядшие соцветия. Это растение создано для занятых садоводов: оно легко переносит засуху, не боится палящего солнца и растет на самых бедных почвах, лишь бы вода в них не застаивалась. Морозостойкость до –35 °C позволяет выращивать его в большинстве регионов России без укрытия.

В срезке «Кассис» стоит до двух недель, постепенно меняя насыщенный бордовый цвет на благородный фиолетовый, а высушенные соцветия отлично подходят для зимних букетов и сухоцветных композиций.

Ранее был назван компактный кустарник с яркими цветами — высота до 50 см, зимостойкость до –40 °C.