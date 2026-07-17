Столб дыма поднялся над Серпуховом из-за пожара в гигантском ангаре В Серпухове огонь охватил ангар с производством одежды

Крупный пожар произошел в ангаре в Серпухове Московской области, передает РЕН ТВ. Площадь возгорания, по данным источника, составила около четырех тысяч квадратных метров.

По предварительно информации, в здании расположено производство одежды. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Сведения о возможных пострадавших, а также причинах возникновения пожара уточняются.

Ранее складской ангар загорелся в Троицком административном округе Москвы. Предварительно, площадь пожара составила 180 квадратных метров. При этом существовала угроза распространения огня на грузовые автомобили и соседние здания.

До этого пожар в детском доме в городе Мохаммадия в Алжире привел к гибели 11 человек, еще 19 получили травмы. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в ближайшие медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.

Также в частном доме в Барнауле сгорели два ребенка, которые остались без присмотра. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.