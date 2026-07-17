Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 19:56

Столб дыма поднялся над Серпуховом из-за пожара в гигантском ангаре

В Серпухове огонь охватил ангар с производством одежды

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Крупный пожар произошел в ангаре в Серпухове Московской области, передает РЕН ТВ. Площадь возгорания, по данным источника, составила около четырех тысяч квадратных метров.

По предварительно информации, в здании расположено производство одежды. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Сведения о возможных пострадавших, а также причинах возникновения пожара уточняются.

Ранее складской ангар загорелся в Троицком административном округе Москвы. Предварительно, площадь пожара составила 180 квадратных метров. При этом существовала угроза распространения огня на грузовые автомобили и соседние здания.

До этого пожар в детском доме в городе Мохаммадия в Алжире привел к гибели 11 человек, еще 19 получили травмы. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в ближайшие медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.

Также в частном доме в Барнауле сгорели два ребенка, которые остались без присмотра. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Регионы
Серпухов
Подмосковье
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова: события в мире будут развиваться так, как сказала Россия
В Госдуме раскритиковали Плющенко за запрос гранта в размере 24 млн рублей
Латвия запретила въезд украинскому дуэту «Кролики»
Стали известны шансы сборной России на победу в ЧМ-2030
«Как ангел всегда была рядом»: история любви Светланы Масляковой и ее мужа
Ее имя стало символом КВН: фото ушедшей из жизни вдовы Маслякова
Попытка использовать Пугачеву, гнев украинцев, рак: как живет Лайма Вайкуле
Прокуратура Украины показала видео взрыва у дома Ермолаева в Монако
Кравцов заявил о рекордных стобалльных работах ЕГЭ
Захарова раскрыла, чего добивается Зеленский своими агрессивными действиями
Налоги для дачников, похороны Смирнова, Надеждину стало плохо: что дальше
Столб дыма поднялся над Серпуховом из-за пожара в гигантском ангаре
Художницу унесло в реку при сходе оползня на Урале
Львовские чиновники «заработали» на Bentley и особняки по 800 «квадратов»
Захарова выразила протест из-за сноса советского памятника в Эстонии
Врач объяснила, как правильно извлечь присосавшегося к коже «наноклеща»
Россияне резко нарастили выдачу ипотеки за месяц
Анонсировано продолжение культовой РПГ-франшизы
«Очень впечатлен»: Новак захотел купить Lada Azimut
Кресло тренера «Динамо» занял трехкратный обладатель Кубка Стэнли
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.