Врач объяснила, как правильно извлечь присосавшегося к коже «наноклеща» Врач Волкова: присосавшуюся к коже нимфу клеща нужно извлекать тонким пинцетом

При обнаружении на теле присосавшейся нимфы клеща нужно взять тонкий пинцет или специальный клещедер, который продается в аптеке, и захватить паразита максимально близко к коже, прямо у хоботка, посоветовала NEWS.ru детский инфекционист клиники «Будь Здоров» Маргарита Волкова. Она подчеркнула, что нужно действовать аккуратно.

Медленными вращательными движениями без рывков выкручивайте его, как шуруп. Рану продезинфицируйте — подойдут йод, спирт или хлоргексидин, — рекомендовала инфекционист.

По ее словам, ни в коем случае нельзя капать на членистоногого маслом, кремом или жиром, поскольку это провоцирует срыгивание содержимого пищеварительного тракта клеща в ранку и многократно повышает риск заражения. Если хоботок оторвался и остался в коже в виде черной точки, не стоит пытаться его вытащить. Со временем организм сам вытолкнет инородное тело как занозу, отметила Волкова.

По возможности поместите живого клеща в плотно закрывающуюся баночку — так его можно будет отправить на лабораторный анализ. После извлечения как можно скорее обратитесь за медицинской помощью — в травмпункт или к инфекционисту. Экстренная профилактика наиболее действенна в течение первых 72 часов, поэтому затягивать нельзя, — предупредила эксперт.

Ранее стало известно, что в России этим летом участились случаи обращений к врачам после укусов «наноклещей» размером 1–2 мм. Речь идет о молодых особях иксодовых клещей — нимфах. Из-за миниатюрных размеров этих членистоногих крайне сложно заметить на теле. Они остаются на коже дольше взрослых паразитов, что увеличивает риск заражения инфекциями.