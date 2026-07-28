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28 июля 2026 в 16:30

Посадите в августе — и он проживет в саду 50 лет: пышный цветок с бархатными бутонами винного цвета

Фото: D-NEWS.ru
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Пион «роял вельвет» — это сорт считается одним из самых роскошных и эффектных среди всех пионов, ведь его огромные махровые бутоны, достигающие в диаметре 15–18 см, окрашены в насыщенный пурпурно-красный или винный цвет, который на солнце приобретает бархатный оттенок.

Куст достигает высоты 80–100 см, цветет в мае-июне, а его сладкий пряный аромат привлекает в сад бабочек и пчел. Сажать пион «роял вельвет» лучше всего в августе: в этот период растение успевает укорениться до холодов, закладывает цветочные почки на следующий год и легче переносит пересадку. Для посадки выбирайте солнечное место, защищенное от ветра, с плодородной, хорошо дренированной почвой.

В посадочную яму обязательно добавьте компост или перегной, а корневую шейку не заглубляйте — она должна находиться на уровне почвы или чуть выше. После посадки обильно полейте и замульчируйте. Пион «роял вельвет» живет на одном месте до 50 лет.

Ранее был назван многолетник, который цветет все лето в любом регионе России и зимует без укрытия.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
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