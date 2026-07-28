Стелющийся «ежик» для сада: полукустарник высотой 5–15 см с необычными соцветиями

Ацена — это почвопокровное растение, которое станет идеальным выбором для каменистых садов, рокариев и подпорных стенок, ведь ее стелющиеся побеги образуют плотный, ажурный ковер из мелких вечнозеленых листьев высотой всего 5–15 см.

С июня по сентябрь кустики украшены необычными головчатыми соцветиями, состоящими из множества крошечных цветков, а после цветения на их месте появляются колючие красноватые плоды, похожие на маленьких ежиков, которые добавляют растению дополнительную декоративность.

Ацена предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени, а также хорошо растет на любых, даже самых бедных каменистых почвах с хорошим дренажем. Она засухоустойчива, не требует подкормок и практически не болеет, а ее способность быстро разрастаться и подавлять сорняки делает ее отличным выбором для проблемных участков.

Ранее был назван многолетник для аккуратных клумб — не расползается как сорняк.