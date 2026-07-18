Не расползается как сорняк: многолетник для аккуратных клумб, посадите раз — и любуйтесь 15 лет

Не расползается как сорняк: многолетник для аккуратных клумб, посадите раз — и любуйтесь 15 лет

Астранция крупная — это многолетник, который станет настоящей находкой для тех, кто мечтает об аккуратном, структурированном цветнике без агрессивных «захватчиков», ведь ее компактный куст диаметром 40–50 см растет строго в границах и не дает побегов в стороны, оставаясь на одном месте годами без необходимости деления и пересадки.

С июня по август над изумрудной резной листвой на тонких, но прочных цветоносах парят ажурные соцветия-зонтики, состоящие из мелких цветков, окруженных крупными яркими прицветниками, которые могут быть белыми, розовыми, красными или темно-фиолетовыми, создавая эффект легких мерцающих звезд в саду. Особенность астранции в том, что даже после цветения ее прицветники долго сохраняют декоративность, не теряя формы и цвета, поэтому растение остается нарядным на протяжении нескольких месяцев.

Этот многолетник удивительно неприхотлив: он прекрасно растет как на солнце, так и в полутени, не требует плодородной почвы, засухоустойчив и отлично зимует без укрытия в большинстве регионов России.

Ранее была названа лиана, которая за сезон создает изумрудную ширму с цветами.