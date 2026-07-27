Один из самых ароматных кустарников: его махровые цветки собраны в огромные метелки до 25 см

Один из самых ароматных кустарников: его махровые цветки собраны в огромные метелки до 25 см

Сирень «Красавица Москвы» — это легендарный сорт считается одним из самых красивых и ароматных сортов сирени в мире. В период цветения куст покрывается огромными, до 25–30 см в длину, густомахровыми соцветиями-метелками, собранными из множества розово-белых цветков, которые в начале цветения имеют нежно-сиреневый оттенок, а затем становятся почти белыми с легким розовым отливом, создавая эффект воздушного кружевного облака.

Аромат этой сирени — один из самых сильных и приятных: насыщенный, сладкий, с тонкими цветочными нотками, он разносится по всему саду, привлекая пчел, бабочек и восхищенные взгляды прохожих, а продолжительность цветения достигает трех недель, что гораздо дольше, чем у большинства других сортов. Куст вырастает до 3-4 метров в высоту, живет до 30 лет и более, при этом абсолютно неприхотлив: он зимостоек, засухоустойчив, хорошо растет на любых почвах и не требует сложного ухода.

Ранее были названы цветы для «второй волны»: воткните в землю в июле — через месяц клумба заиграет новыми красками.