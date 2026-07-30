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30 июля 2026 в 04:45

Белые цветы и красные съедобные ягоды: лиана для украшения заборов и беседок

Фото: D-NEWS.ru
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Лимонник китайский — это уникальная лиана, она одинаково хороша и как декоративное растение, и как источник целебных ягод.

Эта мощная деревянистая лиана, достигающая в длину до 10–15 метров, весной покрывается изящными белыми или кремовыми душистыми цветками, которые привлекают в сад пчел и наполняют воздух тонким лимонным ароматом. Летом лимонник радует глаз густой, сочной зеленью, создавая живописную тень для беседки или перголы, а его листья и стебли источают характерный лимонный запах, который и дал растению его название.

Но главное зрелище ждет вас осенью: когда листья опадают, на ветвях остаются висеть длинные, до 10–12 см, плотные кисти, усыпанные 20–25 ярко-красными, блестящими ягодами, которые выглядят как россыпь рубинов на фоне голых плетей. Ягоды съедобны, обладают кисло-сладким, пряным вкусом с легкой горчинкой.

Ранее были названы многолетники для посадки в августе.

Проверено редакцией
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