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21 июля 2026 в 09:30

Успейте до 15 августа: эти многолетники, посаженные сейчас, следующим летом покроются цветами

Фото: D-NEWS.ru
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Август — идеальное время для посадки и пересадки многолетников. В последний месяц лета лучше всего сажать пионы, дельфиниумы, дицентры и нивяник, чтобы они успели укорениться до холодов и без проблем перезимовали.

Оптимальный срок — до 15 августа, после этого растения могут не успеть нарастить корневую систему. Также в августе можно смело сажать астильбу, маргаритки, монарду, антеннарию и анемоны. Август — время, когда днем еще тепло, а ночью уже прохладно, что создает идеальные условия для активного роста корней перед зимовкой.

При пересадке важно не заглублять корневую шейку — сажайте на том же уровне, на котором растение росло раньше, иначе корень может загнить. Утеплять место пересадки лучше ближе к ноябрю, когда начнутся заморозки.

Ранее сообщалось, как заставить петунии цвести до октября.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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