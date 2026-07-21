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21 июля 2026 в 06:00

Не успели весной? Не беда: посадите эти цветы в августе — они перезимуют и летом удивят цветением

Фото: D-NEWS.ru
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Август — идеальное время, чтобы заложить основу для будущего цветника. Один из лучших многолетников для августовского посева — аквилегия (водосбор), которая при посадке в конце лета успевает укорениться до зимы и зацветает на следующий год.

Еще один отличный вариант — дельфиниум, который при осенней посадке уже в июне выбросит высокие свечи соцветий синего, белого или розового цвета, создавая эффектный вертикальный акцент в саду. В августе дельфиниум сажают семенами или делением куста: так он лучше укоренится и адаптируется к наступающей зиме. Не забудьте про многолетние астры — их кусты, посаженные в августе, к осени следующего года превратятся в пышные шары, усыпанные мелкими ромашками розового, сиреневого или белого цвета, которые будут цвести до самых заморозков.

Для посадки монарды нужна плодородная почва и солнце, антеннарии — рыхлая бедная почва и открытое место. Все эти многолетники просты в выращивании, морозостойки и не требуют сложного ухода: достаточно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой.

Ранее был назван многолетник, который приживается на раз-два, дает по 50 бутонов, цветет все лето.

Проверено редакцией
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