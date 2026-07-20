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20 июля 2026 в 23:00

Забыла о скучных однолетниках, которые вянут к августу: георгиноподобное чудо — цветет до заморозков

Фото: D-NEWS.ru
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Цинния «Зайдеко файер» — это сорт, который способен кардинально изменить облик вашего сада во второй половине лета, когда его огненно-красные и насыщенно-оранжевые махровые соцветия, достигающие в диаметре 10–12 см, буквально загораются на клумбе, напоминая по форме пышные георгины и создавая эффект живого пламени на фоне изумрудной зелени.

В отличие от многих однолетников, эта цинния не делает перерывов в цветении: она покрывается новыми бутонами непрерывно с конца июня и до самых устойчивых заморозков, причем регулярное удаление увядших корзинок только усиливает образование новых цветоносов, продлевая декоративность до октября. Куст вырастает до 70–90 см.

Цинния «Зайдеко файер» засухоустойчива, не требует частых подкормок и отлично подходит для срезки — в вазе букет сохраняет свежесть до двух недель.

Ранее был назван многолетник, который дает по 50 бутонов, цветет все лето.

Проверено редакцией
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