Психолог дала советы, как уберечь ребенка от вербовщиков в Сети

Теплая и здоровая атмосфера в семье, а также постоянная поддержка близких дополнительно защитят ребенка от вербовщиков в Сети, заявила в беседе с РИАМО психолог Ольга Панфилова. Она предупредила, что именно одинокие и непонятые дети, чьи чувства обесцениваются, становятся идеальными мишенями для злоумышленников. Последние часто обещают жертвам то, чего им не хватает в жизни — принятия, ощущений сопричастности и значимости.

Следите не за тем, что смотрит ребенок, а за тем, как он себя чувствует. Не запрещайте с порога — это лишь усилит притяжение к запретному. Вместо этого станьте той средой, где его принимают без условий, где он значим и нужен. Когда потребность в принадлежности закрыта дома и в здоровом коллективе, деструктивным группам просто нечего предложить, — отметила Панфилова.

Она отметила, что заподозрить неладное можно по резким изменениям круга общения ребенка и его скрытному поведению. Если у ребенка внезапно появилась жесткая риторика «свои против чужих», он начал поддерживать культ силы и испытывать презрение к «слабым», — это тоже тревожные признаки.

Ранее ветеран органов безопасности Вячеслав Назаров заявил, что вербовщики радикальных сообществ начали активно использовать методы геймификации для вовлечения российских подростков в противоправную деятельность. По его словам, подобные манипулятивные технологии позволяют организаторам искусственно завлекать несовершеннолетних, играя на их потребности в сильных переживаниях.