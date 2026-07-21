Стало известно, как мошенники обманывают экономных собственников квартир

Мошенники начали активно обзванивать россиян с предложением вступить в специальные чаты для перерасчета платы за электричество, где под видом сотрудников энергокомпаний выманивают личные данные и получают доступ к банковским счетам граждан, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники используют фальшивые аккаунты и публикуют в мессенджерах шестизначные ключи, убеждая жертв повторить эти действия через «Госуслуги».

Россиянам стали поступать звонки от мошенников с предложением вступить в чат мессенджера, где им предлагается произвести перерасчет платы за потребленную электрическую энергию. Злоумышленники добавляют жертв в чаты и общаются с ними под видом представителей энергетической компании. Лжеэнергетики публикуют сообщения с фальшивых аккаунтов, в которых содержатся шестизначные ключи для выполнения перерасчета платежей. Доверчивым жителям предлагается сделать то же самое, воспользовавшись «Госуслугами». При переходе по ссылке аферисты получают доступ к персональным данным, аккаунтам и банковским счетам граждан, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что для большей убедительности злоумышленники требуют от своих жертв назвать номер СНИЛС и паспортные данные. По словам доцента, одновременно с этим мошенники давят на граждан, убеждая их в срочной замене счетчика.

Часто мошенники требуют от граждан назвать номер СНИЛС и паспортные данные для внесения в фиктивный «Акт допуска в эксплуатацию прибора учета». Одновременно с этим убеждают граждан в необходимости срочной замены счетчика и называют полные имена вымышленных сотрудников компании. В ход идут угрозы о наложении крупных штрафных санкций в случае отказа от предоставления требуемой информации. Гражданам стоит быть максимально бдительными, предупредить близких и помнить, что перерасчет за потребленную электроэнергию производится по личному заявлению клиента с предоставлением подтверждающих документов, а замена приборов учета на интеллектуальные ведется в случае неисправности или истечения срока поверки установленного счетчика, — заключил Щербаченко.

Ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин заявил, что мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Государственной жилищной инспекции с информацией о якобы выявленных нарушениях. По его словам, в сообщении указываются данные получателя, говорится о якобы завершенной проверке жилья, нарушениях при перепланировке и вынесенном постановлении.