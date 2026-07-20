Имеют врожденный иммунитет к грибкам и вирусам — цветок-новинка на замену петуниям

Свитунии Windmill — это новинка селекции 2026 года, представляющая собой гибриды петунии и калибрахоа, которые объединяют в себе лучшие качества обоих растений — обильное цветение, компактный рост, устойчивость к непогоде и, что самое главное, уникальную генетическую устойчивость к болезням.

Главная фишка этих растений — необычная окраска лепестков с ярким графичным рисунком, напоминающим лопасти ветряной мельницы или солнечные лучи, что делает каждый цветок настоящим произведением искусства на фоне зеленой листвы. Свитунии Windmill образуют пышные, аккуратные кустики с обильным количеством цветков, которые не вытягиваются и не разваливаются, сохраняя декоративность до самых заморозков, при этом они не требуют пасынкования и регулярного удаления отцветших бутонов.

Эти гибриды идеально подходят для подвесных кашпо, балконных ящиков и контейнеров, предпочитают солнечные места, но мирятся с легкой полутенью, отлично переносят жару и ветер.

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