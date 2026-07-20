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20 июля 2026 в 06:30

Многолетник-новинка 2026 года с крупными белыми цветами: не расползается по участку, цветет 10 недель

Фото: D-NEWS.ru
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Нивяник Sweet Daisy Kylie — этот сорт-новинка 2026 года моментально завоевал внимание садоводов благодаря своим невероятно крупным, до 10 см в диаметре, махровым белым цветкам с двойными рядами лепестков, которые создают эффект пышной, пионовидной ромашки.

В отличие от обычных нивяников, этот сорт отличается исключительной продолжительностью цветения: он радует глаз непрерывно на протяжении 10 недель, начиная с июня и заканчивая сентябрем, причем при удалении увядших соцветий можно продлить цветение до самых заморозков.

Куст формируется компактным и аккуратным, достигая 50–70 см в высоту, с крепкими прямостоячими стеблями, которые не требуют подвязки даже под тяжестью крупных цветов. Нивяник Sweet Daisy Kylie неприхотлив: он предпочитает солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы, но при этом устойчив к засухе и практически не поражается болезнями, а его зимостойкость позволяет выращивать его без укрытия в большинстве регионов России, он выдерживает морозы до -40 °C.

Ранее были названы многолетники для посадки в августе.

Проверено редакцией
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