Многолетник-новинка 2026 года с крупными белыми цветами: не расползается по участку, цветет 10 недель

Многолетник-новинка 2026 года с крупными белыми цветами: не расползается по участку, цветет 10 недель

Нивяник Sweet Daisy Kylie — этот сорт-новинка 2026 года моментально завоевал внимание садоводов благодаря своим невероятно крупным, до 10 см в диаметре, махровым белым цветкам с двойными рядами лепестков, которые создают эффект пышной, пионовидной ромашки.

В отличие от обычных нивяников, этот сорт отличается исключительной продолжительностью цветения: он радует глаз непрерывно на протяжении 10 недель, начиная с июня и заканчивая сентябрем, причем при удалении увядших соцветий можно продлить цветение до самых заморозков.

Куст формируется компактным и аккуратным, достигая 50–70 см в высоту, с крепкими прямостоячими стеблями, которые не требуют подвязки даже под тяжестью крупных цветов. Нивяник Sweet Daisy Kylie неприхотлив: он предпочитает солнечные места и плодородные, хорошо дренированные почвы, но при этом устойчив к засухе и практически не поражается болезнями, а его зимостойкость позволяет выращивать его без укрытия в большинстве регионов России, он выдерживает морозы до -40 °C.

Ранее были названы многолетники для посадки в августе.