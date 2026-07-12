Только до 15 августа: успейте посадить эти многолетники — и следующим летом клумба утонет в цветах

Только до 15 августа: успейте посадить эти многолетники — и следующим летом клумба утонет в цветах

Август — идеальный месяц для посадки и пересадки многолетников. В последний месяц лета лучше всего сажать пионы, дельфиниумы, дицентры и нивяник, чтобы они успели укорениться до холодов и без проблем перезимовали. Оптимальный срок — до 15 августа, после этого растения могут не успеть нарастить корневую систему.

Также в августе можно сажать астильбу, маргаритки, монарду, антеннарию, анемоны. Кроме того, в августе стоит заняться делением и пересадкой многолетников, которые растут на одном месте более семи лет — без этого они мельчают и хуже цветут. При пересадке важно не заглублять корневую шейку: сажайте на том же уровне, на котором растение росло раньше, иначе корень может загнить.

Утеплять место пересадки лучше ближе к ноябрю, когда начнутся заморозки. Август — время, когда днем еще тепло, а ночью уже прохладно, что создает идеальные условия для активного роста корней перед зимовкой. Успейте посадить эти многолетники в последний месяц лета — и следующей весной ваша клумба утонет в цветах.

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