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19 июля 2026 в 21:30

Многолетник с красными цветами — не поникает даже после ливня и не требует ухода

Фото: D-NEWS.ru
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Аквилегия «башня» красная с белым — это один из самых эффектных и при этом компактных сортов водосбора, который отличается уникальными крупными махровыми цветками, направленными строго вверх и не поникающими даже после самых сильных ливней и ветров.

Этот сорт формирует плотные, многослойные бутоны яркого красного цвета с широкой белой каймой, которые достигают 5–6 см в диаметре и собраны в высокие соцветия, поднимающиеся над компактным кустом высотой всего 40–45 см. Цветение начинается в июне и продолжается до заморозков.

Аквилегия «башня» предпочитает полутенистые места, хотя может расти и на солнце, а также хорошо себя чувствует на влажных, дренированных почвах, но не требует частых поливов и подкормок. Это растение зимостойко, не нуждается в укрытии и может расти на одном месте 4–6 лет без пересадки.

Ранее был назван многолетник, который без полива цветет все лето пастельными зонтиками от лимонного до кораллово-розового оттенка.

Проверено редакцией
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