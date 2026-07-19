Многолетник с красными цветами — не поникает даже после ливня и не требует ухода

Многолетник с красными цветами — не поникает даже после ливня и не требует ухода

Аквилегия «башня» красная с белым — это один из самых эффектных и при этом компактных сортов водосбора, который отличается уникальными крупными махровыми цветками, направленными строго вверх и не поникающими даже после самых сильных ливней и ветров.

Этот сорт формирует плотные, многослойные бутоны яркого красного цвета с широкой белой каймой, которые достигают 5–6 см в диаметре и собраны в высокие соцветия, поднимающиеся над компактным кустом высотой всего 40–45 см. Цветение начинается в июне и продолжается до заморозков.

Аквилегия «башня» предпочитает полутенистые места, хотя может расти и на солнце, а также хорошо себя чувствует на влажных, дренированных почвах, но не требует частых поливов и подкормок. Это растение зимостойко, не нуждается в укрытии и может расти на одном месте 4–6 лет без пересадки.

Ранее был назван многолетник, который без полива цветет все лето пастельными зонтиками от лимонного до кораллово-розового оттенка.