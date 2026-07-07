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07 июля 2026 в 21:46

Без полива это чудо цветет все лето пастельными зонтиками от лимонного до кораллово-розового оттенка

Фото: D-NEWS.ru
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Тысячелистник пастельный — это многолетнее растение, которое по праву можно назвать цветком для ленивых. В отличие от многих декоративных культур, он не требует регулярных подкормок, полива и сложного ухода.

Его ажурные, перисто-рассеченные листья создают изящный фон, а с июня до сентября над ними поднимаются прочные цветоносы, увенчанные плоскими щитковидными соцветиями. В пастельных сортах они окрашены в удивительно нежные, благородные тона: от лимонно-желтого и абрикосового до нежно-розового, лососевого и кораллового. При этом окраска не выгорает на ярком солнце, а со временем становится даже более насыщенной.

Тысячелистник пастельный абсолютно неприхотлив: он растет на любой почве, засухоустойчив и зимостоек. Посадите это чудо один раз — и оно будет радовать вас многие годы.

Ранее были названы многолетники, которые не жалко срезать — они от этого только пышнее цветут.

Проверено редакцией
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