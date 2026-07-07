«Испугаешься — звони»: с какого возраста можно оставить ребенка дома одного

Оставить детей одних дома на пять минут и пойти за хлебом — типичная ошибка, которая ежегодно оборачивается трагедиями. Пожар — одна из главных опасностей для несовершеннолетних. NEWS.ru выяснил, какие штрафы и уголовные наказания грозят беспечным родителям, как правильно учить ребенка безопасности.

Какие трагедии происходили в РФ, когда родители оставляли детей дома одних без присмотра

Согласно данным МЧС, в России в 2026 году жертвами пожаров в 47 субъектах страны стали 115 несовершеннолетних.

«Рост числа погибших детей на пожарах (по состоянию на 27 апреля) по сравнению с 2025-м составил 25% (23 человека) и имеет место в 27 регионах», — отметили в ведомстве.

В сентябре прошлого года в Подольске мать отправилась к соседям на верхний этаж, заперев в доме сыновей двух и четырех лет. Из-за короткого замыкания в электросветильнике произошел пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили несовершеннолетних в бессознательном состоянии, спасти их не удалось, сообщило подмосковное управление МЧС.

По версии следствия, в декабре 2025 года в селе Точильном женщина ушла из дома по хозяйственным делам, заперев четырех детей в возрасте от полутора лет на навесной замок.

«Оставшись без должного присмотра, один ребенок стал играть со спичками, произошло возгорание. Возникшее задымление увидела местная жительница, которая попыталась оказать помощь, но смогла вынести из огня только двоих детей. Еще двое ребятишек погибли», — сообщили в прокуратуре Алтайского края.

В конце января 2026 года в Серпухове мать ушла из дома, закрыв на замок входную дверь частного дома и калитку на участке. Она оставила без присмотра двоих сыновей в возрасте четырех и семи лет. Затем в доме вспыхнул пожар.

«Возгорание увидел сосед. Он вызвал пожарную охрану, скорую помощь и, не теряя ни минуты, попытался самостоятельно вскрыть все двери. Пострадавших пытались реанимировать, но было поздно, дети скончались», — сообщили в областном управлении МЧС.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли оставлять детей дома одних

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал NEWS.ru, что в соответствии со статьей 63 Семейного кодекса родители несут ответственность за воспитание своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, психологическом, духовном, физическом и нравственном развитии.

«Это значит, что родителям нужно включать голову, когда они оставляют детей дома одних в беспомощном состоянии. Если это приводит к тяжким последствиям, то должна наступать уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий», — сообщил юрист.

К примеру, статья 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) предусматривает штраф до 100 тысяч рублей, лишение свободы на срок до трех лет и лишение права занимать определенные должности, отметил он.

«Если при этом есть умысел причинить вред здоровью детей, это другая история, где более тяжкие составы», — отметил Соловьев.

С кем можно оставить ребенка родителям, которым нужно срочно отлучиться по делам

Оставлять маленького ребенка дома одного нельзя, отметил в беседе с NEWS.ru бывший инструктор спецназа, начальник пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Александр Ластовина.

«Если из-за игр со спичками произойдет пожар, то соседи могут этого не заметить и не успеют прийти на помощь. Они увидят только дым из квартиры или окон. В этот момент ребенок может задохнуться», — объяснил он.

Если есть возможность, то родителям, которым нужно уйти по делам, стоит попросить соседей, родственников или друзей посидеть с детьми.

По словам Ластовины, если ребенка не с кем оставить дома, то необходимо объяснить ему базовые правила безопасности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

До какого возраста нельзя оставлять детей дома одних

Специалисты не рекомендуют оставлять ребенка дома одного до семи лет. До трех лет у малыша нет навыков самообслуживания. Он не может ходить в туалет, готовить еду, у него не сформировано чувство безопасности, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Ирина Таранова. Например, ребенок не понимает, что нельзя открывать окна и совать палец в розетку.

«Для ребенка это может быть психологической травмой. Он понимает, что рядом нет взрослого, который может прийти на помощь. Если у ребенка не сформировалось базовое доверие к окружающему миру или было нарушено, в дальнейшем мы можем прогнозировать рост психологических трудностей — тревожности и других проблем», — пояснила она.

Специалисты отмечают, что после семи лет можно оставлять ребенка дома на короткие промежутки времени, после 10–12 лет — на более длительный срок, отметила Таранова.

Как подготовить ребенка к тому, что он останется дома один

Психолог Никита Иванов советует родителям заранее продумать меры безопасности для ребенка, который остается дома один.

«Оставьте готовую еду или то, что можно безопасно разогреть, покажите, как это делается. Выключите опасные приборы, уберите спички, лекарства, острые предметы, ограничьте доступ к окнам, — сказал он в беседе с NEWS.ru. — Лучше поговорить с ребенком спокойно и прямо: „Ты уже большой, нам нужно уехать. Если испугаешься или что-то случится, сразу звони“».

Читайте также:

Как стать хорошим отцом: советы Лабковского и других психологов

Спальная палитра: как выбрать цвет постельного белья по психологии цвета

Антистресс-интерьер: роль мягких тканей в психологическом комфорте

Как не сойти с ума, готовясь к ЕГЭ: советы психологов ученикам и родителям

Как правильно выходить из конфликтов с ребенком: советы психологов