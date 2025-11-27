Как правильно выходить из конфликтов с ребенком: советы психологов

30 ноября в России отметят День матери. В этот день дети будут поздравлять своих любимых мам. Однако даже в самых счастливых семьях у родителей и детей порой случаются конфликты. Но из-за одного неосторожно сказанного слова отношения могут испортиться навсегда. Как правильно ругаться с детьми — в материале NEWS.ru.

Как правильно реагировать на конфликты с ребенком

Конфликты происходят всегда и между любыми людьми, ссоры с ребенком — не исключение, поэтому не надо драматизировать по этому поводу, заявила NEWS.ru семейный психолог Эвелина Мирошниченко. Одна из частых причин разногласий с детьми — им попросту не хватает родительского внимания.

«Проведите выходные вместе, поговорите по душам, так вы снова сможете выстроить доверительный контакт», — посоветовала Мирошниченко.

Когда страсти между родителями и детьми накаляются, нужно попробовать перевести ситуацию в шутку, предложила она. Такой подход, по словам психолога, сформирует у ребенка навык с юмором относиться к неприятностям, что поможет ему во взрослой жизни.

Что делать, если ребенок устроил скандал в магазине

Если ребенок устроил истерику в магазине и требует купить ему что-то, нужно попытаться понять, чего он хочет на самом деле, посоветовала в беседе с NEWS.ru детский и семейный психолог Наталья Наумова. Возможно, ему нужна не игрушка, на которую он указывает в данный момент, а ему просто не хватает внимания и заботы со стороны мамы.

«В таком случае нужно обнять малыша и сказать ему: „Я понимаю, что тебе важно иметь больше игрушек. Невозможно получить все, что продается в магазине. Но я очень тебя люблю, давай вместе подумаем, что можно сделать“. Проще говоря, ребенку важно почувствовать опору», — заявила Наумова.

Что делать, если у ребенка плохие оценки в школе

Если ребенок получил тройку за контрольную работу в школе, его нельзя обвинять в глупости, подчеркнула Наумова. По ее словам, нужно акцентировать внимание на том, что у него выходит хорошо. В подобной ситуации психолог советует сказать: «Я очень сожалею, что так вышло. А что ты чувствуешь по этому поводу?»

«Так ваш малыш почувствует, что вы защищаете его, поддерживаете. А если вместо этого вы начнете сравнивать его с одноклассниками, братьями или сестрами, это может только навредить: отношения между детьми испортятся», — заметила Наумова.

Также из-за плохих оценок не стоит перегружать ребенка внеклассными занятиями, заметила в беседе с NEWS.ru психолог, член Общероссийской терапевтической лиги Юлия Усачева. По ее мнению, бесконечные кружки, секции, репетиторы лишь создадут эмоциональное напряжение и повысят утомляемость.

«Оставьте своему ребенку время просто пожить. Он может ничего не делать: помечтать, подумать, даже поиграть. Детство — лучшее время для развития его аналитических и творческих способностей», — сказала она.

Как правильно убедить ребенка навести порядок в комнате

В случае, если ребенок оставил после себя беспорядок, стоит «разговаривать с ним через чувства», посоветовала Наумова. Ни в коем случае нельзя ругать его за это, добавила она.

«Стоит спокойно сказать: „Я переживаю, что на кухне так много грязной посуды“. После этого можно упомянуть, что вы хотите получить в итоге. Например: „Мне важно, чтобы ты попил молока и поставил стакан в посудомоечную машину“», — посоветовала психолог.

Что делать, если дети поссорились между собой

Если дети играли вместе и между ними вдруг возник конфликт, родителям стоит отвлечь внимание своего ребенка, не доводя при этом малыша до слез, сообщила NEWS.ru семейный, перинатальный психолог Елена Новопашина. По возможности нужно научить ребенка договариваться со сверстниками, делиться с ними, играть по очереди, решать споры, и, если нужно, постоять за себя.

«В случае, если поссорились братья или сестры, нужно помнить, что они не игрушку делят, а ваше внимание и любовь. Посадите их рядом с собой, обнимите и расскажите, что любите их одинаково, они важны и ценны для вас все», — сказала Новопашина.

Что делать, если ребенок плачет без причины

Когда ребенок плачет или расстроен на первый взгляд без причины, не нужно на него ругаться или требовать, чтобы он немедленно успокоился, сообщила в беседе с NEWS.ru психолог Юлия Усачева. Она порекомендовала обнять его, умыть и сказать: «Я счастлива, что ты есть».

«Объясните малышу, что все беды пройдут, все люди неидеальны и ошибаются, и вы тоже. Завтра будет новый день, новые поводы для радости», — сказала психолог.

Как правильно общаться с ребенком

Детям нужно всегда говорить правду, заявила Усачева. Если они почувствуют, что родители им врут, доверие к ним и к миру в целом будет подорвано.

«Если вы что-то упустили во взаимоотношениях, станьте ребенку другом, искренне интересуйтесь его жизнью, рассказывайте о своих проблемах и задачах, делитесь своими переживаниями, которые вы испытывали в его возрасте. Это вас сблизит. Никогда не поздно установить контакт с ребенком и понять его», — сказала Усачева.

