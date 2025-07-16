Родителям рассказали, от чего зависит психическое здоровье ребенка Психолог Маклакова заявила, что психическое здоровье ребенка зависит от семьи

Стабильная атмосфера в семье является основой для здоровой психики ребенка, заявила педагог-психолог Наталья Маклакова в беседе с РИАМО. Она подчеркнула, что неблагоприятная обстановка может привести к тревожности и заниженной самооценке у детей.

Основа любых успехов в жизни человека — это стабильное состояние нервной системы, — пояснила специалист.

Маклакова сравнила детей с растениями, подчеркивая, что, как и растениям, детям нужны благоприятные условия для полноценного роста и развития. Она объяснила, что теплая и поддерживающая атмосфера в семье помогает ребенку раскрыть свой потенциал, в то время как нестабильная обстановка формирует тревожность и низкую самооценку.

Кроме того, по словам психолога, многие взрослые с тревожностью и низкой самооценкой сами часто являются результатом неблагоприятных условий в детстве, что ограничивает их в жизни и карьере.

Семейный психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что медийность плохо влияет на психику звездных детей. По ее словам, дети, познавшие славу, впоследствии нуждаются в помощи психологов.