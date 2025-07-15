Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 15:09

Звездным детям предрекли проблемы с психикой

Психолог Наумова заявила, что звездным детям грозят проблемы с психикой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семейный психолог Наталья Наумова рассказала Общественной службе новостей, что медийность плохо влияет на психику звездных детей. По ее словам, дети, познавшие славу, впоследствии нуждаются в помощи психологов.

Она отметила, что в раннем возрасте дети не осознают происходящее и доверяют родителям, но чрезмерное внимание прессы может привести к психическим расстройствам.

Такому человеку будет казаться, что в детстве он был более работоспособным и у него было много достижений. Во взрослой жизни кому-то не удается далее быть на вихре успеха, — добавила специалист.

Наумова привела пример сына музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, который стал проявлять негативные чувства к родителям, устав от прессы и гиперопеки. Она подчеркнула, что звезды должны позволить своим детям наслаждаться детством без лишнего внимания и давления со стороны общества.

Ранее Яна Рудковская рассказала, что ее сын Александр, получивший прозвище Гном Гномыч, в свои 12 лет сам заработал на квартиру на Патриарших прудах в Москве.

дети
звезды
шоу-бизнес
психология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дарья Мороз появилась на публике за день до смерти отца
Будет полная демобилизация? Когда, кого уволят из ВС РФ, мнения экспертов
В Госдуме ответили, кого коснется закон о студенческих семьях
Экс-главу военно-строительной компании задержали в Москве
После атаки ВСУ у россиянки в ключице застрял осколок
В США раскрыли цель предложения Трампа «ударить по Москве»
«Вопрос закрыт»: Мур поставила точку в конфликте с Марго Овсянниковой
Мигрантам могут запретиь отправлять за рубеж суммы, превышающие их зарплату
Ветеринар дал советы, где лучше оставить собаку на время отпуска
Лавров оценил позицию Киева по третьему раунду переговоров
Стало известно, сколько власти России потратят на строительство самолетов
От поцелуев до изнасилования: мальчик проиграл подросткам в бутылочку
Зеленский просил у Трампа долетающие до Москвы ракеты
Фермер рассказал, когда лучше покупать арбузы в России
Как сохранить продуктивность летом: работа без стресса
Раскрыто, какое вооружение может спасти от новых украинских дронов «Дартс»
Тренер назвал лучшие упражнения для сжигания жира
Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау без участия России
Юрист раскрыл, что грозит жене Басты за оскорбительные высказывания в Сети
Рожать, а не учиться: в России предложили cократить учебу в школе до 10 лет
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.