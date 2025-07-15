Звездным детям предрекли проблемы с психикой Психолог Наумова заявила, что звездным детям грозят проблемы с психикой

Семейный психолог Наталья Наумова рассказала Общественной службе новостей, что медийность плохо влияет на психику звездных детей. По ее словам, дети, познавшие славу, впоследствии нуждаются в помощи психологов.

Она отметила, что в раннем возрасте дети не осознают происходящее и доверяют родителям, но чрезмерное внимание прессы может привести к психическим расстройствам.

Такому человеку будет казаться, что в детстве он был более работоспособным и у него было много достижений. Во взрослой жизни кому-то не удается далее быть на вихре успеха, — добавила специалист.

Наумова привела пример сына музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, который стал проявлять негативные чувства к родителям, устав от прессы и гиперопеки. Она подчеркнула, что звезды должны позволить своим детям наслаждаться детством без лишнего внимания и давления со стороны общества.

Ранее Яна Рудковская рассказала, что ее сын Александр, получивший прозвище Гном Гномыч, в свои 12 лет сам заработал на квартиру на Патриарших прудах в Москве.