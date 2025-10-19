Как стать хорошим отцом: советы Лабковского и других психологов

19 октября в России отмечают День отца. Для нашей страны это новый праздник. О том, как стать хорошим папой для своих детей, можно ли этому научиться, как не отдалиться от ребенка, — рассказали NEWS.ru семейные психологи и священник.

Психолог Михаил Лабковский: «Вышли из роддома — отдайте ребенка отцу»

Хороший отец — это всегда «продукт» правильной стратегии поведения женщины. Выйти замуж и родить — не фокус. Самое трудное и важное — вырастить из мужа заботливого папу.

Помните, что советовал покойный доктор Бенджамин Спок? Вышли из роддома — передайте ребенка в руки отцу, а сами отправляйтесь на маникюр. Утрировано, но мысль ясна. И она верная.

Часто женщины отодвигают мужей от детской кроватки со словами «тут все должно быть стерильно». Вырывают кулечек с младенцем из его рук — «еще уронишь» или необъяснимым образом шепчут «я сама» при звуках уа-уа посреди ночи. Потом приезжает мама-бабушка, человек-теща, и оборона еще усиливается. В некоторых семьях также принято нанимать няньку, и не одну. Таким образом, между отцом и ребенком возникает дистанция, чуть ли не полоса отчуждения.

Считается, что возраст до года, а то и до трех — не то время, когда отец может пригодиться в хозяйстве. Разве что за памперсами сгонять, поцеловать пяточку и умилиться. И вот момент упущен!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Купайте только вдвоем»

Если ребенок не спит, нормальный любящий мужчина будет к нему вставать хотя бы через раз. Главное — не останавливать его. Не надо отвергать предлагаемую помощь, никаких «да ладно, я справлюсь». Если предложений помощи не поступает, сами активно приобщайте мужа к обслуживанию малыша. Надо, чтобы сменить подгузники (время от времени) было просто некому, кроме него. Купать — только вдвоем. «Мне одной очень тяжело и небезопасно» — это чистая правда. Прямо не начинать, пока муж не придет домой.

Одевать, раздевать, укладывать спать — все это можно и нужно делать вместе или по очереди. Как можно раньше заводите в семье ритуалы отцовского участия в процессе ухода за ребенком. Какие-то обязанности должны быть исключительно в ведении супруга.

Кроме того, под разными предлогами оставляйте ребенка тет-а-тет с его папой. Пусть привыкает. «Мне надо передохнуть», «мне срочно в поликлинику» — и побежала. В этом нет ничего эгоистического и легкомысленного — помните, вы растите отца своего чада, спасаете семью и ваше общее будущее. Только вкладывая в ребенка свое время и силы, гуляя, меняя подгузники, купая, вставая к нему ночью, мужчина способен крепко привязаться и полюбить дитя.

«Роль плохого следователя»

Я считаю тупой и совершенно неприемлемой позицию: «Я приношу в семью деньги, это мой вклад! Что вы еще хотите?» или «Я работаю, устаю — мне не до ваших соплей». Отец — это не только (по нынешним временам — не столько) кормилец, сколько человек, который участвует и в уходе, и в воспитании детей, общается с ними, интересуется их жизнью. На него ребенок может положиться и всегда об этом знает. Только так у родителей получается вырастить здоровых, уверенных в себе людей, а не невротиков с дефицитом внимания и кучей комплексов.

Самое плохое, что можно выбрать в семейном сценарии, — это роль плохого следователя. К сожалению, ее отец чаще всего исполняет.

Он ведется на элементарную женскую провокацию: «Иди разберись, я уже не могу». В 99% случаев это значит, что он сейчас начнет орать или даже возьмет ремень, вместо того чтобы спокойно сказать: «Сынок (доча), что у вас тут случилось?» Виноваты в каждой сцене с отцовским гневом мать, которая сливает ребенка и часто пользуется угрозой «я скажу папе», и отец, которому легче ритуально повозмущаться, чем принципиально изменить подход и произвести системную перестройку отношений в семье.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Отцовская амбициозность расцветает пышным цветом»

Важное отличие мужчин в подходе к ребенку состоит в том, что они гораздо более амбициозны, чем женщины, и постоянно нагружают детей большими надеждами. Им все время кажется, что их ребенок недостаточно успешен. Как правило, это выливается в детский невроз неоправдавшего ожидания.

Матери по поводу учебы не так бушуют — здоровье ребенка их волнует больше, чем школьная успеваемость. А отцовская амбициозность в этой теме расцветает пышным цветом! Как и в теме контроля, особенно за девочками. В данном случае папы ведут себя особенно агрессивно, пытаются жестко ограничивать свободу — не столько из-за желания оградить от неприятностей, сколько из страха и ревности.

Отцы чаще всего отгораживаются от детей, сначала покупая им игрушки, а потом (в лучшем случае) оплачивая учебу. Предложить вместо себя деньги — это распространенная у нас ситуация. Как и мужской инфантилизм, а также неготовность брать на себя ответственность. Плюс эмоциональная недоразвитость, когда мужчины не умеют проявлять добрые чувства, даже не могут обнять ребенка, зато прекрасно способны проявлять агрессию.

Не грузите детей своими ожиданиями, не растите из них отличников, космонавтов, Биллов Гейтсов, академиков Ландау — принимайте их такими, какие они есть.

Из книги Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»

Психолог Никита Карпов: «Хорошими отцами не рождаются»

Хорошими отцами не рождаются, а становятся. Результат нашей деятельности зависит прежде всего от уровня нашей компетентности и мотивации. При ее отсутствии человека сложно научить что-то делать. Тем, кто более общителен и чувствителен, легче общаться с детьми, некоторым придется нарабатывать этот навык. Если в паре один партнер берет на себя больше, то второй может перестать браться за те или иные обязанности.

Отношение к отцовству сегодня меняется. Мужчин, включенных в процесс воспитания и общения с детьми, становится заметно больше. Современные мужчины готовы уделять ребенку больше внимания и времени. Речь идет о развитии культуры и общества. Похоже, мы больше включаемся в развитие и воспитание детей, чем, например, наши родители.

Никита Карпов — подростковый психолог, автор бестселлера «Чертовы подростки»

Фото: Shutterstock/FOTODOM Фото: Shutterstock/FOTODOM

Священник Андрей Лоргус: «Папе никогда не следует подменять собой маму»

В раннем возрасте для любого ребенка в первую очередь важна мать. Отцу невозможно конкурировать. В раннем возрасте для малыша важно наличие папы как такового, а также его нежное отношение к матери, не более того. Однако роль отца существенно возрастает позднее. Когда ребенку исполняется шесть-семь лет, глава семейства становится ключевым проводником в большой мир. В дальнейшем даже для взрослых людей отец становится более значимым, чем мать. Папе никогда не следует подменять собой маму, поскольку, как правило, ничего хорошего из этого не выходит.

Сегодня в обществе присутствуют две разные тенденции. В первом случае речь идет о семьях, в которых сохраняются патриархальные взгляды. В них отец — глава семьи, добытчик, его мнение доминирует. Во втором случае мы говорим о современных семьях, где все обстоит совсем иначе: роль отца точно такая же, как матери.

Андрей Лоргус — протоиерей, ректор Института христианской психологии, автор книг о религии и семейных взаимоотношениях

Семейный психолог Александр Колесников: «Не готовы к отцовству — подождите»

Далеко не всем мужчинам надо бегом становиться отцами. Это серьезная проблема: человек должен созреть, взвешенно подойти к решению завести ребенка. У нас зачастую об этом не думают: дети появляются, а что дальше с ними делать — отцы в упор не понимают. По этой причине мужчина сторонится ребенка и считает, что заботиться о нем должна женщина. Это крайне инфантильный подход.

Я много раз слышал в своей практике: дескать, я свое дело сделал — дальше пусть жена занимается. Человек просто не вырос, он еще сам по сути ребенок. Не надо принимать скоропалительных решений. Не готовы — подождите, станете отцом позже.

Александр Колесников — семейный психолог, автор собственных методик по работе с подростками

Читайте также:

День отца в России: история праздника, идеи подарков и интересные факты

Что значит быть хорошим отцом? 20 вопросов психологу

Что нужно, чтобы усыновить ребенка или взять под опеку: полный гид