15 октября 2025 в 19:52

Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи

Сенатор Гумерова назвала детей главным залогом счастливой семьи

Лилия Гумерова Лилия Гумерова Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Подавляющее большинство участников Всероссийского конкурса «Семья года» являются многодетными родителями, сообщила сенатор Лилия Гумерова, возглавляющая организационный комитет проекта, в комментарии NEWS.ru. По ее словам, это подтверждает принцип, который пропагандируют организаторы: множество детей в семье является не источником трудностей, а залогом счастья.

Знаете, счастливая семья, успешная семья — это, конечно же, комплексное понятие, но в первую очередь это дети. И не случайно, наверное, что из всех участников семей 85%, а даже чуть больше, являются многодетными семьями. И вот мы такой девиз предпочитаем пропагандировать, что много детей — это не много проблем, а много счастья, — сказала сенатор.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о повышении единого пособия для семей с детьми на 6% в 2026 году. На стратегической сессии правительства он уточнил, что выплата составит 18 371 рубль.

Кроме того, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил о введении с 2026 года возможности возврата подоходного налога для семей, имеющих двух и более детей. По его словам, таким домохозяйствам также предоставляется доступ к различным программам ипотечного кредитования.

