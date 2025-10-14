Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:56

В России пособие для семей с детьми вырастет на 6% в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единое пособие для семей с детьми вырастет на 6% в 2026 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На стратегической сессии кабмина он подтвердил, что размер пособия будет составлять 18 тыс. 371 рубль.

Действует ряд мер социальной поддержки, в том числе единое пособие [для семей с детьми]. С января оно увеличено более чем на 12,5% до 17 тыс. 201 рубля. В 2026 показатель прибавит еще 6%, достигнув 18 тысяч 371 рубля, — уточнил председатель правительства.

Также стало известно, что с 1 февраля 2026 года пособие по безработице увеличат на 6,8%. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков пояснил, что максимальный размер этой выплаты достигнет 16 тыс. рублей. Индексация пройдет в соответствии с законом о занятости.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил, что размер государственного пособия на погребение необходимо увеличить минимум в два раза. По словам парламентария, такая мера обусловлена средними расходами на похороны по России.

