В Госдуме нашли способ поддержать россиян, потерявших близких Депутат Куринный призвал увеличить похоронные выплаты в два раза

Размер государственного пособия на погребение нужно увеличить как минимум в два раза, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, данная мера обусловлена средними по стране расходами на похороны.

Реальные расходы даже в случае очень скромных погребальных процедур в среднем по России составляют 25–30 тысяч рублей. В этой связи нынешнее государственное пособие на погребение надо увеличивать минимум в два раза, — отметил Куринный.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб ранее заявила, что с 2026 года в России планируется увеличение страховых пенсий, включая выплаты по старости. По ее словам, пенсии вырастут на 7,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий достигнет 27,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в 2027 году максимальная сумма пособия по беременности и родам впервые превысит 1 млн рублей. При стандартной продолжительности декретного отпуска, составляющей 140 дней, максимальная выплата в 2026 году достигнет 955,8 тысячи рублей.