11 октября 2025 в 18:19

В Госдуме рассказали, как вырастут пенсии и соцвыплаты в 2026 году

Депутат Бессараб заявила, что с 2026 года пенсии по старости увеличат на 7,6%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Со следующего года в России запланировано повышение страховых пенсий, в том числе выплат по старости, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, они увеличатся на 7,6%. Таким образом, в среднем размер страховой пенсий составит 27,1 тыс. рублей.

С 1 января для получателей страховых пенсий, их порядка 38 млн россиян, на 7,6%. С 1 апреля — для получателей социальных пенсий независимо от категории. Это может быть пенсия по потери кормильца, пенсия по инвалидности, пенсия по старости — на 6,8%, — отметила Бессараб.

Депутат не исключила, что размер повышения пенсий могут пересмотреть в соответствии с инфляцией по итогам года. Она также рассказала, что с 1 февраля в России повысят почти 40 социальных пособий, включая материнский капитал и пособия при рождении ребенка.

Ранее Бессараб назвала риск использования его компаниями для сокрытия реальных трудовых отношений главной проблемой специального налогового режима для самозанятых. По ее мнению, следует планово и поэтапно переформатировать эту ситуацию, не отменяя установленных гарантий.

Госдума
депутаты
Светлана Бессараб
пенсии
пенсионеры
