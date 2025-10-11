В Госдуме рассказали, как вырастут пенсии и соцвыплаты в 2026 году

Со следующего года в России запланировано повышение страховых пенсий, в том числе выплат по старости, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, они увеличатся на 7,6%. Таким образом, в среднем размер страховой пенсий составит 27,1 тыс. рублей.

С 1 января для получателей страховых пенсий, их порядка 38 млн россиян, на 7,6%. С 1 апреля — для получателей социальных пенсий независимо от категории. Это может быть пенсия по потери кормильца, пенсия по инвалидности, пенсия по старости — на 6,8%, — отметила Бессараб.

Депутат не исключила, что размер повышения пенсий могут пересмотреть в соответствии с инфляцией по итогам года. Она также рассказала, что с 1 февраля в России повысят почти 40 социальных пособий, включая материнский капитал и пособия при рождении ребенка.

