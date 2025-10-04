Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 08:07

Россиянам раскрыли, когда пособие по беременности превысит 1 млн рублей

Сумма пособия по беременности и родам в России превысит 1 млн рублей в 2027 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году впервые превысит отметку в 1 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. При стандартной продолжительности декретного отпуска в 140 дней максимальная выплата в 2026 году составит 955,8 тыс. рублей, а в 2027 году достигнет 1 100 437 рублей.

Далее рост продолжится: в 2028 году сумма пособия увеличится до 1 188 465 рублей. Параллельно вырастут и ежемесячные выплаты. Так, максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет достигнет 95 тыс. рублей в месяц. Помимо всего прочего, власти проиндексируют предельную месячную сумму пособия. В 2026 году она составит 207,5 тыс. рублей, а в 2027 — 238,9 тыс. рублей.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что с 1 февраля 2026 года в России произойдет увеличение размера материнского капитала. Так, на второго ребенка сумма достигнет 974,1 тыс. рублей. Для первого ребенка размер составит 737,2 тыс. рублей.

Центр «Сорок сороков» тем временем предложил разрешить хранение материнского капитала на банковских вкладах. С соответствующей инициативой правозащитники обратились в Госдуму. По задумке авторов, этот механизм позволит уберечь средства семей от инфляции.

пособия
роды
беременность
выплаты
