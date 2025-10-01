Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России придумали, как защитить маткапитал от обесценивания

Центр «Сорок сороков»: нужно разрешить хранение маткапитала на вкладах в банках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центр «Сорок сороков» предложил разрешить хранение материнского капитала на банковских вкладах, пишет LIFE.ru. С соответствующей инициативой правозащитники обратились в Госдуму. По задумке авторов, этот механизм позволит уберечь средства семей от инфляции.

Введение возможности открывать специальный банковский вклад за счет средств материнского капитала позволит минимизировать риски, сохранить ценность предоставляемых средств, отметили правозащитники.

Они также предложили предусмотреть повышенные процентные ставки по этому вкладу, сопоставимые с уровнем инфляции, а также государственные гарантии сохранности капитала. По мнению общественников, это замотивировало бы семьи на долгосрочные накопления и параллельно обеспечило бы банки дополнительными ресурсами.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что средства маткапитала нужно разрешить использовать на лечение тяжелобольных детей. По его словам, сейчас это допустимо лишь в случае инвалидности, однако «ситуации бывают разные».

