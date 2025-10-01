В России придумали, как защитить маткапитал от обесценивания

Центр «Сорок сороков» предложил разрешить хранение материнского капитала на банковских вкладах, пишет LIFE.ru. С соответствующей инициативой правозащитники обратились в Госдуму. По задумке авторов, этот механизм позволит уберечь средства семей от инфляции.
Введение возможности открывать специальный банковский вклад за счет средств материнского капитала позволит минимизировать риски, сохранить ценность предоставляемых средств, — отметили правозащитники.
Они также предложили предусмотреть повышенные процентные ставки по этому вкладу, сопоставимые с уровнем инфляции, а также государственные гарантии сохранности капитала. По мнению общественников, это замотивировало бы семьи на долгосрочные накопления и параллельно обеспечило бы банки дополнительными ресурсами.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что средства маткапитала нужно разрешить использовать на лечение тяжелобольных детей. По его словам, сейчас это допустимо лишь в случае инвалидности, однако «ситуации бывают разные».