26 сентября 2025 в 07:16

В ГД предложили разрешить тратить маткапитал на лечение больных детей

Марченко: маткапитал нужно разрешить тратить на лечение тяжелобольных детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства материнского капитала нужно разрешить использовать на лечение тяжелобольных детей, заявил ТАСС член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. По его словам, сейчас это допустимо лишь в случае инвалидности, однако «ситуации бывают разные».

Мы с вами знаем, что ситуации бывают разные, поэтому, я считаю, что можно было бы предоставить возможность тратить средства маткапитала на лечение каких-то тяжелых, серьезных заболеваний, — сказал Марченко.

Также, считает он, деньги стоит разрешить тратить на дорогу в другую страну для лечения. Перечень конкретных заболеваний, для которых можно предусмотреть такую возможность, нужно обсуждать отдельно, добавил он.

Ранее глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выразил мнение, что маткапитал следует удваивать в случаях, когда второй ребенок появился на свет в короткий срок, между рождением первого и второго малыша должно проходить не больше трех лет. Рыбальченко убежден, что это станет стимулом для улучшения рождаемости в России.

Депутат Госдумы Никита Чаплин между тем отметил, что индексация материнского капитала произойдет 1 февраля 2026 года и составит от 5 до 10%. Он добавил, что точный размер индексации будет определен в зависимости от уровня инфляции на конец 2025 года.

