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13 июля 2025 в 07:42

Россиянам хотят предоставить шанс удвоить материнский капитал

Рыбальченко призвал удваивать маткапитал при быстром появлении второго ребенка

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Материнский капитал следует удваивать в случаях, когда второй ребенок появился на свет в короткий срок, такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, которые приводит ТАСС, между рождением первого и второго малыша должно проходить не больше трех лет. Рыбальченко убежден, что это станет стимулом для улучшения рождаемости в России.

Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого, — сказал он.

Рыбальченко добавил, что россияне не имеют мотивации заводить вторых и последующих детей, поскольку большая часть материнского капитала выплачивается при появлении на свет первенца. Он также отметил, что первого ребенка, как правило, рожают «для себя».

Ранее появилась информация, что российские семьи, имеющие одного ребенка, стали чаще тратить маткапитал. Так, с января по март нынешнего года было подано 93 тысячи заявлений на распоряжение субсидией. Количество обращений возросло в 23 раза.

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