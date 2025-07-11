Российские семьи с одним ребенком стали чаще тратить маткапитал

Российские семьи, имеющие одного ребенка, стали чаще тратить маткапитал, передают «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты о бюджете Соцфонда. Так, было подано 93 тысячи заявлений на распоряжение субсидией в период с января по март нынешнего года. По словам журналистов, количество обращений возросло в 23 раза.

Согласно предоставленной информации, 74 тысячи таких заявлений было подано на улучшение жилищных условий. Еще 20 тысяч обращений пришло от граждан, желающих потратить маткапитал на образование своего ребенка.

Ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева заявила, что стремительного повышения уровня рождаемости в стране ждать не стоит, если размер материнского капитала будет увеличен. Тем не менее, по ее словам, такая инициатива имеет смысл, так как она улучшает благосостояние российских семей.

Кроме того, финансист Кирилл Селезнев усомнился в том, что повышение маткапитала за первого ребенка до миллиона рублей сможет побудить молодежь к рождению первенца. По его словам, такая субсидия мотивирует женщин рожать второго ребенка, но не первого.