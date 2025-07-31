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31 июля 2025 в 06:58

Лидер по неубиваемости на даче — эти цветы переживут самое жаркое лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гацания — настоящее спасение для солнечных участков, где другие цветы страдают от жары. Ее яркие, похожие на ромашки цветы раскрываются навстречу солнцу и не боятся даже сильного зноя. Это идеальное растение для тех, кто хочет ярких красок без особых хлопот.

Родом из Южной Африки, гацания прекрасно прижилась в наших садах. Ее главные козыри — засухоустойчивость и продолжительное цветение с июня до заморозков. Растение образует плотные розетки серебристых листьев, из которых появляются цветоносы с крупными (до 10 см) цветами всех оттенков желтого, оранжевого, розового и красного. Гацания не требовательна к почвам, достаточно лишь хорошо дренированного участка. Полив нужен только в длительную засуху. В южных регионах может зимовать как многолетник, в средней полосе выращивается как однолетник. Идеально подходит для альпинариев, бордюров и контейнеров.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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