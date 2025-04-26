Хотите улучшить качество сна без таблеток? Эти три растения не только украсят спальню, но и помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.
1. Сансевиерия
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Ночью выделяет кислород
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Поглощает вредные вещества из воздуха
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Неприхотлива в уходе
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Достаточно поливать раз в 2 недели
2. Лаванда
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Аромат снижает тревожность
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Замедляет сердечный ритм
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Помогает при бессоннице
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Лучше ставить на солнечный подоконник
3. Спатифиллум
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Увлажняет воздух
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Очищает от токсинов
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Красиво цветет
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Любит полутень и регулярный полив
Эти растения естественным образом:
✔ Увеличивают уровень кислорода ночью
✔ Снижают уровень стресса
✔ Очищают воздух от вредных примесей
Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.