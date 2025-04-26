Хотите улучшить качество сна без таблеток? Эти три растения не только украсят спальню, но и помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

1. Сансевиерия

  • Ночью выделяет кислород

  • Поглощает вредные вещества из воздуха

  • Неприхотлива в уходе

  • Достаточно поливать раз в 2 недели

2. Лаванда

  • Аромат снижает тревожность

  • Замедляет сердечный ритм

  • Помогает при бессоннице

  • Лучше ставить на солнечный подоконник

3. Спатифиллум

  • Увлажняет воздух

  • Очищает от токсинов

  • Красиво цветет

  • Любит полутень и регулярный полив

Эти растения естественным образом:

✔ Увеличивают уровень кислорода ночью

✔ Снижают уровень стресса

✔ Очищают воздух от вредных примесей

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.