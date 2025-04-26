Три комнатных растения, с которыми сон будет крепче, — идеально для спальни

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Хотите улучшить качество сна без таблеток? Эти три растения не только украсят спальню, но и помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

1. Сансевиерия

Ночью выделяет кислород

Поглощает вредные вещества из воздуха

Неприхотлива в уходе

Достаточно поливать раз в 2 недели

2. Лаванда

Аромат снижает тревожность

Замедляет сердечный ритм

Помогает при бессоннице

Лучше ставить на солнечный подоконник

3. Спатифиллум

Увлажняет воздух

Очищает от токсинов

Красиво цветет

Любит полутень и регулярный полив

Эти растения естественным образом:

✔ Увеличивают уровень кислорода ночью

✔ Снижают уровень стресса

✔ Очищают воздух от вредных примесей

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.