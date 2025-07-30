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30 июля 2025 в 12:52

Россиянка получила почти 800 тысяч рублей на несуществующего ребенка

Жительница Рязанской области подделала документы на рождение второго ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Сасовского округа Рязанской области подделала документы на рождение второго ребенка с целью получить увеличенный размер маткапитала, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на региональную прокуратуру. В результате махинаций женщина незаконно получила более 775 тысяч рублей.

Она также оформила договор купли-продажи квартиры с привлечением кредитных средств, намереваясь обналичить жилищный сертификат. При этом в документе была указана искусственно завышенная стоимость объекта недвижимости.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело. Женщина проходит по делу о мошенничестве при получении выплат.

Ранее суд Уфы приговорил к шести годам колонии общего режима и компенсации ущерба местную жительницу, которая притворялась стажером полиции. Мошенница обманула 12 человек, сумма ущерба оценивается почти в 13 млн рублей.

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маткапитал
Рязанская область
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