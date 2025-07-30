Россиянка получила почти 800 тысяч рублей на несуществующего ребенка

Россиянка получила почти 800 тысяч рублей на несуществующего ребенка Жительница Рязанской области подделала документы на рождение второго ребенка

Жительница Сасовского округа Рязанской области подделала документы на рождение второго ребенка с целью получить увеличенный размер маткапитала, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на региональную прокуратуру. В результате махинаций женщина незаконно получила более 775 тысяч рублей.

Она также оформила договор купли-продажи квартиры с привлечением кредитных средств, намереваясь обналичить жилищный сертификат. При этом в документе была указана искусственно завышенная стоимость объекта недвижимости.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело. Женщина проходит по делу о мошенничестве при получении выплат.

Ранее суд Уфы приговорил к шести годам колонии общего режима и компенсации ущерба местную жительницу, которая притворялась стажером полиции. Мошенница обманула 12 человек, сумма ущерба оценивается почти в 13 млн рублей.