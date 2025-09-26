«Ланцет» потопил безэкипажные катера ВСУ в Черном море

ВС РФ уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» безэкипажные катера ВСУ в Черном море, сообщили в Министерстве обороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры ударов, в результате которых морской транспорт был подорван и затоплен.

Выявленные вражеские цели были уничтожены силами и средствами Черноморского флота с применением стрелкового оружия и барражирующих боеприпасов «Ланцет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники. Были поражены в том числе предприятия ВПК, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, пункты временной дислокации украинских военных.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что российские военные в течение недели смогли освободить четыре населенных пункта. Речь идет о Юнаковке Сумской области, Переездном в ДНР, а также Березовом и Калиновском Днепропетровской области.