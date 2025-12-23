Коц раскрыл, чем Москва отплатила Киеву после атак на танкеры Коц: российские военные отрезают Украину от Черного моря

После атак ВСУ на российские танкеры Москва начала планомерно отрезать Украину от Черного моря, констатировал в своем Telegram-канале российский военкор Александр Коц. По его словам, разрушение моста в Маяках парализовало трассу на Дунай, заставив противника строить понтоны, а постоянные прилеты по энергообъектам лишили терминалы стабильного питания. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Для Киева морская логистика — это вопрос выживания, считает Коц. Он привел данные от экспертов, согласно которым эффективность работы терминалов на Украине упала на 50%, а финансовые потери экспортеров уже исчисляются сотнями миллионов долларов ежемесячно. Дорогостоящая перевалка и рост стоимости фрахта делают украинское зерно неконкурентоспособным.

Удары по Одесской области сильно бьют по кошельку Киева, — добавил журналист.

Эффективность российской стратегии подтверждают и на Западе. Американская торговая палата признает, что международный бизнес сталкивается с критическими рисками, а работа многих терминалов парализована. Статистика Украинской зерновой биржи выглядит удручающе: вместо запланированных 3,8 млн тонн зерна в декабре удалось отгрузить лишь 1,2 млн. По мнению военкора, такая динамика лишает Украину последних источников собственной прибыли.

Ранее основатель логистической группы Prime Дмитрий Леушкин заявил, что закрытие стратегического моста в Одесской области может спровоцировать острый топливный кризис на Украине. По его подсчетам, страна рискует потерять до 60% импорта горючего, что немедленно ударит по экономике и заправочным сетям.