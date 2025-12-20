Украине предсказали парализацию топливного рынка

Закрытие стратегического моста в Одесской области может спровоцировать острый топливный кризис на Украине, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) основатель логистической группы Prime Дмитрий Леушкин. По его подсчетам, страна рискует потерять до 60% импорта горючего, что немедленно ударит по экономике и заправочным сетям.

Эксперт предупредил, что перекрытие пути к порту Измаил парализует топливный рынок. Уже в первые дни это вызовет скачок цен, острую нехватку бензовозов и постепенное закрытие АЗС, начиная с востока и юга страны. На перестройку логистических цепочек через Румынию и Молдову потребуется время, в течение которого рынок будет нестабилен.

Любая проблема на топливном рынке остро обнажает вопросы транспорта, поскольку только бензовозы способны быстро решать эту проблему, а бензовозы требуют водителей, которых очень мало, — подчеркнул эксперт.

В качестве критической меры Леушкин назвал необходимость повысить уровень бронирования водителей топливозаправщиков от мобилизации до 75%. Только эта мера позволит сохранить цепочки поставок.

Ранее военный блогер Олег Царев писал, что российские военные в ночь на 19 декабря нанесли удары по объектам ВСУ и энергетической инфраструктуры на Украине, применив более 100 беспилотников. По его словам, «Герани» поразили мост в Маяках, на трассе Одесса — Рени движение остановлено в обоих направлениях. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.