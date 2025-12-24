Медведев: беспилотные войска будут среди приоритетов комплектования ВС РФ

Войска беспилотных систем войдут в число приоритетных направлений при комплектовании Вооруженных сил России контрактниками в 2026 году, заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ его зампред Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.

В 2026 году работа по комплектованию ВС РФ будет продолжена. Одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Одним, но не единственным, — сказал Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза России отметил, что на данный момент заключили контракт на военную службу примерно 417 тыс. человек. По его словам, более 36 тыс. граждан отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев.

Также Медведев подчеркнул, что украинский национализм нужно признать деструктивной идеологией. По его словам, подобные взгляды необходимо осудить на международной арене. Он пояснил, что данное явление — рукотворный политический проект, который стал враждебным актом Запада против России. Медведев добавил, что многие традиции украинской бытовой культуры во многом являются наследием стран бывшего СССР.