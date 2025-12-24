Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 14:04

Медведев: беспилотные войска будут среди приоритетов комплектования ВС РФ

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Войска беспилотных систем войдут в число приоритетных направлений при комплектовании Вооруженных сил России контрактниками в 2026 году, заявил на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ его зампред Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.

В 2026 году работа по комплектованию ВС РФ будет продолжена. Одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Одним, но не единственным, — сказал Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза России отметил, что на данный момент заключили контракт на военную службу примерно 417 тыс. человек. По его словам, более 36 тыс. граждан отправились в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольцев.

Также Медведев подчеркнул, что украинский национализм нужно признать деструктивной идеологией. По его словам, подобные взгляды необходимо осудить на международной арене. Он пояснил, что данное явление — рукотворный политический проект, который стал враждебным актом Запада против России. Медведев добавил, что многие традиции украинской бытовой культуры во многом являются наследием стран бывшего СССР.

Совбез РФ
Дмитрий Медведев
беспилотники
БПЛА
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
«Мы все ближе к войне»: Орбан сделал мрачный прогноз для Европы на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.