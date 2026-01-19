В ЦБ посчитали жалобы на блокировку карт в январе Банк России получил 7,4 тыс. обращений из-за блокировок карт с 1 по 19 января

Банк России с 1 по 19 января получил 7,4 тыс. обращений граждан в связи с блокировкой карт, рассказали в пресс-службе регулятора. По данным источника, это количество обращений вдвое меньше обычного, передает ТАСС.

Банк России <…> не согласен с оценками экспертов о количестве заблокированных карт. C 1 января по 19 января 2026 года мы получили 7431 обращение граждан в связи с блокировкой карт, и это количество обращений вдвое меньше обычного, — говорится в сообщении.

В регуляторе уточнили, что при выявлении перевода с признаками мошенничества карта клиента не блокируется. В таких случаях банк на два дня приостанавливает перевод или отказывает в операции с использованием карт, СБП или электронных денежных средств и уведомляет клиента о риске мошенничества. Клиент может подтвердить перевод не позднее следующего дня или повторить операцию по тем же реквизитам и на ту же сумму. Если согласие получено, банк обязан исполнить распоряжение, за исключением случаев, когда получатель находится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях.

Ранее аналитик напомнила, что с 1 января 2026 года российские банки усилили мониторинг переводов, анализируя общую логику финансового поведения клиентов. Особое внимание уделяется схожим суммам от разных отправителей и указанию коммерческих формулировок в переводах между физлицами, что может сигнализировать об использовании личной карты для бизнеса.