Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 07:13

Россиянам объяснили, какие переводы кажутся банкам подозрительными

Аналитик Замалеева заявила, что банки насторожены из-за схожих сумм переводов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские банки усилили контроль за переводами с 1 января 2026 года, напомнила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева. По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», теперь они смотрят не на конкретные переводы, а на общую логику финансового поведения гражданина. Особое внимание банки обращают на схожие суммы от разных отправителей.

Отдельный «триггер» — указание в назначении платежа формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Это явный сигнал для системы мониторинга, что личная карта фактически используется как расчетный счет, — отметила Замалеева.

Она добавила, что банкам важно, откуда именно деньги поступают на счета клиентов. Они проверяют, соответствуют ли расходы официальным доходам. Замалеева также призвала не использовать личную карту для расчетов по бизнесу и легально оформлять доходы.

Ранее Министерство финансов России прекратило действие льготного налогового режима, который ранее применялся к услугам по обслуживанию банковских карт. Теперь облагаться НДС будут операции по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, эквайринг, а также услуги по обработке данных по ним.

банки
переводы
финансы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Себя спасти не смог»: Верник раскрыл, почему Золотовицкий скрывал болезнь
Легендарный фастфуд полностью исчез из России
«Близки как никогда»: в США ожидают скорого решения конфликта на Украине
Раскрыто, как бывшая вице-президент «Оборонстроя» пряталась от правосудия
Первый или последний? Секреты выбора этажа для лучшей жизни в новостройке
Герасимов раскрыл, куда продвигаются ВС России после освобождения Северска
Начальник Генштаба России приехал на передовую с проверкой
Назван способ защитить квартиру от рабочих после завершения ремонта
Герасимов подвел итоги первых двух недель января для армии России
Бои за Никифоровку, ротация под «Солнцепеком»: новости СВО к утру 15 января
«Четко дал понять»: Трамп упрекнул Зеленского в саботаже
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 января
Новое российское лекарство от рака: какие опухоли лечит, как получить
Названа критическая дата для Трампа в 2026 году
Стало известно, вернутся ли в Москву сумасшедшие снегопады
Уволивший тренера «Реал» вылетел из Кубка Испании
Названа главная цель мошенников в 2026 году
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 января: инфографика
В ГД озвучили средний размер социальной пенсии в 2026 году
Силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над Россией за ночь
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.