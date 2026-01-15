Россиянам объяснили, какие переводы кажутся банкам подозрительными

Российские банки усилили контроль за переводами с 1 января 2026 года, напомнила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева. По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», теперь они смотрят не на конкретные переводы, а на общую логику финансового поведения гражданина. Особое внимание банки обращают на схожие суммы от разных отправителей.

Отдельный «триггер» — указание в назначении платежа формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Это явный сигнал для системы мониторинга, что личная карта фактически используется как расчетный счет, — отметила Замалеева.

Она добавила, что банкам важно, откуда именно деньги поступают на счета клиентов. Они проверяют, соответствуют ли расходы официальным доходам. Замалеева также призвала не использовать личную карту для расчетов по бизнесу и легально оформлять доходы.

Ранее Министерство финансов России прекратило действие льготного налогового режима, который ранее применялся к услугам по обслуживанию банковских карт. Теперь облагаться НДС будут операции по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, эквайринг, а также услуги по обработке данных по ним.