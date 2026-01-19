Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 16:47

Российский военкор рассказал, как чуть не сгорел в машине после ранения

Военкор Поддубный заявил, что его машина загорелась после попадания дрона ВСУ

Евгений Поддубный Евгений Поддубный Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российский военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в зоне СВО в августе 2024 года, едва не погиб при атаке дрона. В интервью актеру Вячеславу Манучарову на Rutube репортер рассказал, что автомобиль, в котором он находился, был поражен украинским беспилотником. По словам Поддубного, дрон ВСУ был оснащен зажигательным боеприпасом. Он заявил, что машина и он сам загорелись. Журналист быстро понял, что если не покинет автомобиль, то сгорит.

Машина загорелась, я загорелся. И я просто довольно быстро понял, что, если я не покину автомобиль, я сгорю. Я вышел из машины, а машина ехала километров 100 в час. И была похожа на огненный шар, — заявил журналист.

Он добавил, что примерно через 15 минут после атаки пришел в себя, поднялся и вышел на дорогу. Там его заметили проезжающие мимо люди.

Ранее в ночь на 19 января Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, дежурные средства ПВО сбили 24 цели в небе над тремя районами и одним городским округом. По предварительным данным, в результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет.

военкоры
Евгений Поддубный
БПЛА
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Челябинском полный людьми автобус столкнулся с грузовиками
Офис разработчика GTA VI оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвых женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело о пытках и убийствах российских военных
В одном из российских регионов мигранты не смогут работать дворниками
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Полиция Петербурга обнаружила девять нелегалов во время рейда на овощебазе
Деятельность французской Vigo Law Firm признали нежелательной в России
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.