Российский военкор рассказал, как чуть не сгорел в машине после ранения

Российский военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в зоне СВО в августе 2024 года, едва не погиб при атаке дрона. В интервью актеру Вячеславу Манучарову на Rutube репортер рассказал, что автомобиль, в котором он находился, был поражен украинским беспилотником. По словам Поддубного, дрон ВСУ был оснащен зажигательным боеприпасом. Он заявил, что машина и он сам загорелись. Журналист быстро понял, что если не покинет автомобиль, то сгорит.

Машина загорелась, я загорелся. И я просто довольно быстро понял, что, если я не покину автомобиль, я сгорю. Я вышел из машины, а машина ехала километров 100 в час. И была похожа на огненный шар, — заявил журналист.

Он добавил, что примерно через 15 минут после атаки пришел в себя, поднялся и вышел на дорогу. Там его заметили проезжающие мимо люди.

Ранее в ночь на 19 января Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, дежурные средства ПВО сбили 24 цели в небе над тремя районами и одним городским округом. По предварительным данным, в результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет.