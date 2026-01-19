Свыше 20 беспилотников устроили налет на Воронежскую область

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Воронежской области в ночь на понедельник, 19 января, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над тремя районами и одним городским округом 24 цели.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении.

Гусев добавил, что на территории Воронежской области также объявлен отбой опасности атаки БПЛА. По предварительной оценке, в результате удара со стороны ВСУ пострадавших и разрушений нет.

Ранее Министерство обороны сообщало, что в период с 08:00 до 19:00 мск 18 января системы противовоздушной обороны сбили 17 беспилотников над регионами России. Большинство целей было уничтожено над Белгородской областью. Кроме того, в ночь на 18 января силы ПВО сбили и перехватили 63 украинских беспилотника.