В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за 11 часов Минобороны: российская ПВО уничтожила 17 дронов ВСУ за 11 часов над регионами

Системы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 19:00 мск 18 января сбили 17 БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ. Большинство целей было уничтожено над Белгородской областью.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Белгородской области, два — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

В ночь на 18 января силы ПВО ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали Курскую область с помощью 50 БПЛА. По его словам, атаки велись в период с 09:00 17 января до 07:00 18-го числа. При этом 35 раз противник применил артиллерию по отселенным районам.