Раскрыто число приглашенных в Совет мира по Газе стран WSJ: почти 60 стран получили приглашение войти в Совет мира по Газе

Почти 60 стран получили предложение присоединиться к Совету мира для управления сектором Газа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Большинство из приглашенных государств пока отнеслись к инициативе с осторожностью из-за возможных геополитических рисков.

Совет мира — это международная организация, которая стремится содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой его возникновения, — приводит WSJ текст устава Совета мира.

Согласно публикации, председателем Совета мира выступает президент США Дональд Трамп, который обладает исключительным правом вето на принятие решений. Для получения постоянного членства в организации предусмотрен взнос в размере $1 млрд (77,7 млрд рублей), без которого полномочия ограничены сроком в три года. Конкретные направления использования этих средств не уточнены.

Реакция стран на приглашение остается сдержанной. Эксперты отмечают, что геополитические риски и высокая стоимость членства сдерживают большинство государств от немедленного согласия.

Совет мира по Газе — новый международный орган, созданный администрацией президента США Дональда Трампа для контроля восстановления региона. Он должен заниматься стратегическим надзором, распределением международной помощи, привлечением инвесторов, координацией инфраструктурных проектов и контролем выполнения условий мирного перехода.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.