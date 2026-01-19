Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:49

Раскрыто число приглашенных в Совет мира по Газе стран

WSJ: почти 60 стран получили приглашение войти в Совет мира по Газе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Почти 60 стран получили предложение присоединиться к Совету мира для управления сектором Газа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Большинство из приглашенных государств пока отнеслись к инициативе с осторожностью из-за возможных геополитических рисков.

Совет мира — это международная организация, которая стремится содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой его возникновения, — приводит WSJ текст устава Совета мира.

Согласно публикации, председателем Совета мира выступает президент США Дональд Трамп, который обладает исключительным правом вето на принятие решений. Для получения постоянного членства в организации предусмотрен взнос в размере $1 млрд (77,7 млрд рублей), без которого полномочия ограничены сроком в три года. Конкретные направления использования этих средств не уточнены.

Реакция стран на приглашение остается сдержанной. Эксперты отмечают, что геополитические риски и высокая стоимость членства сдерживают большинство государств от немедленного согласия.

Совет мира по Газе — новый международный орган, созданный администрацией президента США Дональда Трампа для контроля восстановления региона. Он должен заниматься стратегическим надзором, распределением международной помощи, привлечением инвесторов, координацией инфраструктурных проектов и контролем выполнения условий мирного перехода.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.

США
Дональд Трамп
сектор Газа
страны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Гимн США в Лондоне прервал выкрик «Оставьте Гренландию в покое»
На Западе узнали о предложении ЦБ Индии партнерам по БРИКС
Мигрант зарезал юношу: что известно о ЧП в Подмосковье
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава Управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.