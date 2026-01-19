Путин получил приглашение в Совет мира по Газе

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов, передает РИА Новости.

Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира, — отметил Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение американского лидера Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Глава республики подчеркнул, что Астана намерена вносить свой вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также согласился войти в состав Совета мира, который будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Орбан рассчитывает на американского лидера Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации.

Совет мира по Газе — новый международный орган, созданный администрацией президента США Дональда Трампа для контроля восстановления региона. Он должен заниматься стратегическим надзором, распределением международной помощи, привлечением инвесторов, координацией инфраструктурных проектов и контролем выполнения условий мирного перехода.