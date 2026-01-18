Фаза Луны сегодня, 18 января: что принесет первое новолуние 2026 года?

Сегодня с 09:13 по московскому времени до 22:53 Луна будет проходить 30-е лунные сутки. Это конец убывающей фазы — уже в 22:53 нас ждет новолуние и начало первого дня второго лунного цикла в этом году.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Новолуние наступит под знаком Козерога. Это означает, что нас ждет лунный месяц, наполненный строгостью, четким планированием и, возможно, даже вендеттой. Луна сегодня завершит убывающую фазу и перейдет в растущую. В ночное время суток увидеть на небе ее будет нельзя.

Рекомендации и советы для первого новолуния 2026 года

В период 30-х лунных суток можно будет насладиться покоем и обилием энергии, которую следует потратить разумно — на дела, которые важны для вас лично. Хорошо подводить итоги и строить планы на будущее. Можно и закрыть гештальты: это даст возможность двигаться вперед налегке. Доверяйте интуиции. С наступлением первого лунного дня все эти веяния сохранятся. Следите за тем, чтобы ваши мысли были чисты.

Здоровье и красота

Посвятите день релаксу или легким тренировкам. Пойдет на пользу массаж, йога, пилатес, посещение бассейна или солярия. Избегайте обильной пищи, берегите голову от возможных травм или переохлаждения. Для посещения салона красоты время сейчас неподходящее.

Финансы и бизнес

До начала новолуния подчистите «хвосты» в делах, подведите итоги первого лунного месяца. С наступлением нового цикла можно начать строить планы. День не подходит для переговоров или принятия решений. С утра можно раздавать долги, после обеда финансовые операции лучше приостановить.

Свадьба и отношения

Заключать брак в этот день не рекомендуется. В общении с родственниками сделайте упор на спокойное выяснение отношений, для того чтобы расставить все точки над «i». Не выясняйте отношения, ведите конструктивный диалог. Просите прощения и великодушно прощайте сами.

Природа

Как всегда в новолуние, рыбалка окончится ничем. Хотя поездка на природу подарит умиротворение. Внимательный хозяин заметит, что коты и собаки тоже чувствуют фазы Луны, а потому сегодня могут быть слишком вялыми или, наоборот, возбужденными. Подстройтесь под их настроение, покажите свою любовь. Садоводы могут начать подготовку к посеву семян для летнего урожая.