Подмосковный сомелье задушил жену во время любовных утех В Красногорске сомелье задушил жену подушкой во время БДСМ-практик

В подмосковном Красногорске сомелье задушил жену подушкой во время БДСМ-практик, сообщил Telegram-канал «112». По данным источника, изначально мужчина действовал в формате игры, однако через несколько минут любовные утехи превратились в реальное убийство. Суд заключил его под стражу на два месяца.

Трагедия произошла 11 января. По версии следствия, супруги во время интимной игры использовали веревки, наручники, кляп и другие секс-игрушки. Мужчина связал жену, а затем, чтобы усилить ощущения, перекрыл ей нос для кратковременного удушения. Спустя несколько мгновений он вытащил кляп, с силой бросил жену на кровать и стал душить ее подушкой, не останавливаясь до самой ее смерти.

В социальных сетях сомелье вел активную жизнь, публикуя фотографии с дегустаций и бар-шоу. В одном из постов он описывал совместную поездку с супругой в гости к ее подруге, намекая на интимное продолжение истории.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийствах женщин 20-летней давности. Преступления были совершены в период с 2004 по 2007 год.