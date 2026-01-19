В Челябинске задержали серийного убийцу после 20 лет поисков СК: в Челябинске задержан подозреваемый в серии убийств в 2004–2007 годах

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийствах женщин 20-летней давности, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. Преступления были совершены в период с 2004 по 2007 год.

По данным ведомства, поводом для возобновления расследования стало убийство 35-летней женщины, чье тело нашли весной 2007 года. Следователи вышли на след подозреваемого, обнаружив, что через месяц после убийства в похищенном телефоне жертвы появилась новая сим-карта. При допросе владелец этой карты сначала сказал, что просто нашел телефон, но позже признался в преступлении.

Мужчина заявил, что убил жертву, будучи сильно пьяным. В ходе дальнейшего расследования была установлена его причастность к убийствам еще четырех женщин в 2004 и 2005 годах.

По версии следствия, он нападал на жертв поздно вечером или ночью, когда они возвращались с работы или шли на нее. Подозреваемый наносил им множественные удары ножом, а у некоторых забирал сумки.

В настоящее время 55-летнему жителю города Коркино предъявлено обвинение в убийствах и разбойных нападениях. Суд отправил его под арест на время следствия.

Ранее сообщалось, что одному из самых известных российских серийных убийц Сергею Шипилову отказали в условно-досрочном освобождении. Суд отклонил его ходатайство, так как преступник продолжал совершать убийства женщин, даже находясь в тюрьме. Маньяк, прозванный архангельским Чикатило, попытался выйти на свободу после 28 лет заключения.