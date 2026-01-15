Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 09:09

«Архангельский Чикатило» попытался «вырваться» на свободу

Маньяку Шипилову отказали в УДО после 28 лет заключения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Одному из самых известных российских серийных убийц Сергею Шипилову отказали в условно-досрочном освобождении, сообщил Telegram-канал SHOT. Суд отклонил его ходатайство, так как преступник продолжал совершать убийства женщин, даже находясь в тюрьме. Маньяк, прозванный «архангельским Чикатило», попытался выйти на свободу после 28 лет заключения.

Как выяснилось, 66-летний Шипилов, на счету которого 14 убийств, подал ходатайство об УДО, отбывая пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», где содержатся особо опасные преступники. Шипилов решил, что уже отбыл достаточно времени, и в 2025 году попросился на волю в родной город Вельск. Он уверял, что полностью исправился и все эти годы якобы вел себя безупречно.

Шипилов в основном совершал преступления в Вельске. Впервые его осудили в 1998 году, приговорив к восьми годам колонии-поселения за девять изнасилований. На тот момент он уже убил пять женщин, однако следствие об этом еще не знало, так как маньяк хорошо скрывал следы. В колонии насильник вел себя прилежно. Его назначили водителем ассенизатора. Заключенный вывозил нечистоты из исправительной колонии №14 на свалку. По правилам, за территорией его должны были сопровождать надзиратели, но на практике этого не происходило. В течение этих вылазок Шипилов изнасиловал и убил девять женщин. Маньяк выбирал в качестве жертв молодых девушек, а с возрастом стал нападать на женщин старше. Возраст последних его жертв составлял 44 и 50 лет. Позднее следователи установили, что рабочий график заключенного совпадал с датами новых убийств. Шипилова снова задержали и в итоге приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что серийный убийца Роберт Модсли в очередной раз встретил Рождество в своей особой камере, сделанной из пуленепробиваемого стекла. 72-летний преступник по прозвищу «Пожиратель мозгов» в свое время провел в условиях строгой изоляции более 17 тыс. дней (47 лет). Персональную камеру построили специально для Модсли. Она имеет огромные окна, способные выдержать выстрел. Внутри находятся стол и стул, которые изготовлены из прессованного картона. Туалет и раковина жестко закреплены на полу.

